ВСУ в Купянске ликвидировали россиян с помощью дронов и роботов
- 1.05.2026, 18:59
Опорный пункт оккупантов полностью разрушен.
В Купянске полк «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия» с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения российских оккупантов, которые закрепились в доме, «РБК-Украина».
В течение операции украинские военнослужащие применили различные типы дронов - ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и тому подобное.
«По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен, - рассказали в «Лаве».
В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в «Хартии» отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.
««Хартия» и «Лава» продолжают демонстрировать новое качество украинского войска - технологического, умного, основанного на эффективности, планировании и подготовке», - отмечается в видео.