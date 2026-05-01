1 мая 2026, пятница, 19:18
ВСУ в Купянске ликвидировали россиян с помощью дронов и роботов

  • 1.05.2026, 18:59
Фото: DevDroid

Опорный пункт оккупантов полностью разрушен.

В Купянске полк «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия» с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения российских оккупантов, которые закрепились в доме, «РБК-Украина».

В течение операции украинские военнослужащие применили различные типы дронов - ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и тому подобное.

«По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен, - рассказали в «Лаве».

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в «Хартии» отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.

««Хартия» и «Лава» продолжают демонстрировать новое качество украинского войска - технологического, умного, основанного на эффективности, планировании и подготовке», - отмечается в видео.

КГБ против бормашины
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
