ВСУ в Купянске ликвидировали россиян с помощью дронов и роботов 1.05.2026, 18:59

Фото: DevDroid

Опорный пункт оккупантов полностью разрушен.

В Купянске полк «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия» с помощью роботов успешно выполнил операцию по уничтожению отделения российских оккупантов, которые закрепились в доме, «РБК-Украина».

В течение операции украинские военнослужащие применили различные типы дронов - ударные беспилотники, оборудованные гранатометами, камикадзе со взрывчаткой и тому подобное.

«По результатам операции опорный пункт россиян разрушен, личный состав ликвидирован, склад боеприпасов уничтожен, - рассказали в «Лаве».

В ходе операции не было задействовано ни одного бойца на поле боя. В то же время в «Хартии» отметили, что за этой операцией стоят десятки военных корпуса - планировщики, разведчики, операторы, инженеры, механики, связисты.

««Хартия» и «Лава» продолжают демонстрировать новое качество украинского войска - технологического, умного, основанного на эффективности, планировании и подготовке», - отмечается в видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com