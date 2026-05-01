В Минске открыли первый «зарядный дискаунтер» 1 1.05.2026, 19:56

Насколько он дешевле других операторов.

В Минске открыли первый «зарядный дискаунтер» Zaryadka. Круглосуточный тариф — 0,48 руб. за кВт·ч, пишет Onlíner.

Он запустился в промзоне Шабаны (улица Инженерная, 18) — рядом с кольцевой дорогой и недалеко от станции метро «Могилевская». Дискаунтер состоит из 5 станций быстрой зарядки: две — по 160 кВт с разъемами CCS и GBT, одна — на 120 кВт в тех же стандартах. Еще одна 80-киловаттная станция заряжает по CCS и GBT, а другая такой же мощности имеет два порта GBT. Одновременно дискаунтер может обслуживать до десяти электромобилей.

Сниженный тариф 0,48 рубля за киловатт-час действует круглосуточно и без каких-либо условий, подчеркивают представители сети. По низким ценам могут заряжаться как физлица, так и компании, в том числе крупные автопарки и службы такси.

— Промышленная локация выбрана неслучайно: она позволила подвести серьезную мощность и избежать высоких арендных ставок. В результате экономия позволила существенно снизить тариф. Чтобы получить зарядку по цене 0,48 рубля за кВт·ч, водителям будет не так сложно проехать несколько лишних километров, — считают представители оператора.

Если пополнить баланс на сумму от 200 рублей, то оператор обещает начислить дополнительно бонус в размере 10% от суммы. В этом случае 1 кВт·ч обойдется в 43 копейки. Если дискаунтер-формат окажется востребованным, такие же доступные хабы появятся в других местах Минска и в областных центрах.

А сколько стоит зарядиться у других операторов?

Если говорить про самую широкую в нашей стране сеть Malanka, то стоимость 1 кВт⋅ч составляет 0,73 рубля на быстрых зарядных станциях (до 350 кВт). На медленной (мощность до 22 кВт) — 0,55 рубля.

У BatteryFly тарифы такие: быстрая зарядка постоянным током (DC) — 0,65 рубля за 1 кВт⋅ч. Если мощность станции выше 175 кВт, то 0,73 рубля. Но в ночное время (с 22:00 до 09:00) на некоторых действуют специальные тарифы — 0,45—0,50 рубля за 1 кВт⋅ч.

