Появились спутниковые снимки удара по аэродрому с Су-57 и Су-34 1.05.2026, 20:46

Фото: Exilenova+ / Telegram

Российские истребители уничтожены.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие удар БпЛА по аэродрому Шагол в Челябинской области РФ, за 1700 км от госграницы Украины.

По данным канала, после удара 25 апреля были передислоцированы два Су-57 и один Су-34. На снимке за 26 апреля зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, сообщает Exilenova+.

Фото: Exilenova+ / Telegram

«Чудо украинской инженерии. Очевидно, что на такое расстояние никто не будет тянуть 100 кг БЧ (боевой части — ред.). Самолеты поражены, этого достаточно для вывода из эксплуатации», — прокомментировали снимки в канале.

Напомним, 1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы беспилотных систем ВСУ 25 апреля поразили несколько российских истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ. Степень повреждений вражеских самолетов уточняется.

Фото: Exilenova+ / Telegram

