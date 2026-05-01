1 мая 2026, пятница, 22:19
Зеленский анонсировал реформу ВСУ

Зеленский анонсировал реформу ВСУ

Зарплаты пехотинцев вырастут до $9 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию значительно увеличить денежное обеспечение военнослужащих. Реформа армии официально стартует уже в этом июне, сообщает «РБК-Украина».

— Поставил задачу существенно увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно — боевые задачи на передовой, реальный боевой и управляющий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат, — заявил Зеленский.

Согласно озвученной формуле, минимальная зарплата для тыловых должностей составит не менее 30 тысяч гривен (около 700 долларов).

Для тех, кто находится на боевых позициях, суммы будут в разы выше. Особое внимание уделяется командному составу — боевым сержантам и офицерам, уровень выплат которым также будет существенно повышен.

Президент Украины отдельно выделил роль пехотинцев, для которых будут введены специальные контракты, а размер выплат для них составит от 5,5 тысяч до 9 тысяч долларов.

Также Зеленский объявил поэтапную демобилизацию уже в 2026 году.

— Я поручил укрепить контрактную систему в ВСУ таким образом, чтобы, расширяя контрактный компонент, мы могли обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная с этого года — постепенного освобождения от службы ранее мобилизованных на основании четких временных критериев, — сказал он.

популярное за неделю

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко