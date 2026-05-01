Трамп не принял последнее предложение Ирана 2 1.05.2026, 21:57

Переговоры под вопросом.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее предложение Ирана по завершению войны. Он выразил сомнения в том, что соглашение удастся заключить.

Об этом сообщает LiveNOW от Fox News.

Президент США отметил, что недоволен последним документом Ирана по переговорам. Хотя он не уточнил, какие именно пункты его не устраивают, лидер страны считает их неприемлемыми.

«Они хотят заключить соглашение. Я им не доволен», - сказал Трамп.

Американский лидер предполагает, что Иран может никогда не прийти к согласию из-за внутренних противоречий и «огромных разногласий» между лидерами.

По его словам, руководство страны является очень разрозненным.

«Руководство очень разрозненное. У него две-три группы, возможно, четыре, и это очень разрозненное руководство. Все они хотят заключить соглашение, но все они испорчены», - подчеркнул он.

