СМИ: Иран передал США новые предложения для завершения войны 1.05.2026, 17:38

Иран готов к новым переговорам с США?

Иран передал Пакистану текст нового плана переговоров с США. Главным приоритетом Тегерана остается прекращение войны и достижение мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское правительственное агентство IRNA.

По информации агентства, Иран передал Пакистану текст своего последнего плана переговоров в четверг вечером, 30 апреля. Пакистан выступает посредником в диалоге между Тегераном и Соединенными Штатами.

В министерстве иностранных дел Ирана отметили, что прекращение войны и достижение прочного мира является их приоритетом в отношениях с Вашингтоном. Содержание плана пока не разглашается.

В прошлую пятницу министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи посетил Исламабад. Он провел важные встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Пакистана и командующим пакистанской армии.

В воскресенье, 26 апреля, после поездки в Оман, он во второй раз прибыл в Исламабад и перед отъездом в Москву провел встречу с командующим пакистанской армии, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com