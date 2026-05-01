«Путин боится позора на Красной площади» 12 1.05.2026, 12:02

ВСУ готовят сюрпризы Кремлю к 9 мая.

Москва урезает формат парада 9 мая: без привычной демонстрации военной техники и с риском отмены воздушной части. На этом фоне Путин просит «перемирие» — якобы ради безопасности «Дня Победы».

Чего на самом деле боится Путин, урезая формат парада в Москве. Почему Кремль фактически отказывается от привычной демонстрации военной мощи?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Дело в том, что в этом году передвижное ПВО в виде Си Цзиньпина не будет присутствовать на Красной площади. В прошлом году, как признал позднее Зеленский, китайцы попросили «не шалить» на территории Красной площади и Москвы, когда глава КНР приезжал «принимать парад».

Понятно, что Путину страшно. Но в Кремле как-то хотят провести парад, это для них очень важно. Путин уже пошел жаловаться Трампу с просьбой, чтобы Украина не била по Москве, потому что это будет грандиозный позор, конечно, сильный удар по этому имперскому символу — Красной площади. Разбегающиеся курсанты, перепуганный Путин, если там, например, в этот момент появятся дроны.

Парад сократили, потому что в Кремле пытаются максимально защититься, чтобы Украина не смогла ничего сделать. И это их главная задача — как-то тишком-тишком все-таки провести этот парад.

— Зачем Путину понадобилось «перемирие» именно на 9 мая, и каких сюрпризов от Украины Кремль пытается избежать в день главного пропагандистского праздника?

— Давайте вспомним прошлый год. Там же празднование у них началось раньше: Украина (устроила фестиваль песни и пляски в аэропортах Москвы https://charter97.org/ru/news/2025/5/6/639678/), когда они вообще не могли летать, были постоянные атаки, то есть произошел полный коллапс.

Сейчас, я думаю, учитывая, что возможности Украины явно выросли, она достает все дальше — это уже всему миру видно. Возможна даже попытка запуска баллистики по Москве, возможны какие-то другие варианты. Я не могу сказать за Генеральный штаб, но думаю, что там весело готовятся.

Думаю, что будет делаться какая-то неожиданная вещь. Может, они даже проведут тот несчастный парад, но потеряют, например, все порты Балтийского моря — как потеряли порт Туапсе. Тут разные варианты могут быть, но я думаю, что-то интересное готовится. Тем более, что сам господин Буданов недавно многозначительно сказал, что россиян ждут сюрпризы. Думаю, Буданов, учитывая его опыт проведения таких операций, в курсе того, что будет.

— В России ходят слухи, что после 9 мая Путин может объявить важные решения. К чему, на ваш взгляд, готовится Кремль после этой «сакральной» даты?

— Ну какие важные решения может принять Путин? Что он расскажет о том, какую веревку и мыло возьмет, чтобы повеситься? Это единственное важное решение, которое всех интересует.

Экономика РФ валится. Уже открыто говорят о том, что они сейчас будут замораживать вклады населения. Удары Украины становятся все более интенсивными. За полторы тысячи километров, в Пермской области, второй раз за сутки прилетает по нефтеперекачивающей станции. Туапсе уже превращается в Туапсец. Там уже, считайте, завода нет.

Поэтому что он еще может сделать? Все валится, и это становится все более очевидно. Ситуация на фронте захлебывается. Мобилизацию они сейчас, скорее всего, побоятся провести, потому что у них осенью выборы. А дальше, может быть, уже будет не до нее: с 1 октября у них будет еще и масштабное повышение цен на ЖКХ. Так что там, возможно, будет уже вообще не до мобилизации.

Что сейчас делает Украина? Сейчас идет повторение сценария прошлого года, когда выбиваются нефтеперерабатывающие заводы накануне пика летнего потребления, чтобы подскочили цены, чтобы были проблемы со сбором урожая. Потому что это сразу приведет к росту цен на уборку урожая и так далее. Все это в совокупности работает.

Хорошего выхода у Путина нет. Остановить войну он не может, потому что остановка войны для него означает потерю власти и потерю жизни. Даже если теоретически войну остановит уже не Путин, а Мишустин, обвала экономики не избежать: потеря рынков сбыта, возможностей, цены на нефть — думаю, что скоро она упадет, и так далее.

Какие еще тут решения могут принять? Сложно сказать. Возможно, что-то примут, но это никак не улучшит их ситуацию.

