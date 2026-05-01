Украинцы оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях 1.05.2026, 12:14

Украинские защитники оттеснили оккупационную армию РФ в Донецкой области, в частности, вблизи Славянска и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В то же время российские войска не прекращают попыток наступать, усиливая удары и меняя тактику. Об этом говорится в новом отчете.

Славянское направление

«Украинские войска недавно продвинулись в Славянском направлении, поскольку российские войска продолжали наступательные операции в этом районе», — сообщают аналитики ISW.

Геолокационные карты от 30 апреля подтверждают продвижение украинских сил к югу от Колодязов, что к северо-востоку от Лимана. В то же время один из российских милблогеров заявил о якобы захвате села Закитное.

Пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Украины, подполковник Дмитрий Запорожец, сообщил, что войска РФ, наступающие со стороны Сиверска, несут значительные потери из-за сложного низменного рельефа. Он подчеркнул, что тактика врага носит волнообразный характер, ведь после серии атак наступает пауза, а затем штурмы возобновляются. Кроме того, оккупанты начали активнее использовать тепловые и маскировочные пончо для ночных передвижений, хотя ранее в основном атаковали днем.

Константиновское направление

«Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка, поскольку российские войска проводили миссии по инфильтрации в этом районе», — сообщили аналитики.

Видео от 30 апреля подтверждает продвижение украинских сил в восточной части Константиновки. Записи от 29 апреля зафиксировали удары украинских войск по российским подразделениям после вероятной попытки проникновения. Аналитики также отметили, что украинские силы удерживают позиции к северо-востоку от Степановки, где ранее российские источники заявляли о контроле оккупантов.

Российские войска активизировали наземные штурмы на Константиновском направлении. По словам сержанта украинской бригады, противник изменил тактику: вместо небольших групп теперь в бой отправляются отдельные военнослужащие с интервалами. Часто они ориентируются на местности с помощью бумажных указаний или телефонов с GPS-навигацией.

Как долго продлится наступление РФ — мнение генерала

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко высказал мнение, что российская армия еще способна поддерживать наступательные действия в течение одного-двух лет, однако не имеет ресурсов для масштабного прорыва, в частности в направлении Киева.

По его оценке, российские войска и в дальнейшем пытаются продвигаться на отдельных участках фронта и стремятся захватить как можно больше украинских территорий, однако их продвижение остается медленным и сопровождается значительными потерями.

«Они движутся очень медленно и с колоссальными потерями. Тысяча человек в день — это для них минимальный уровень потерь», — отметил Пивненко.

В то же время, по словам генерала, несмотря на такие потери, российская армия еще может поддерживать нынешнюю интенсивность наступательных действий как минимум в течение года-двух.

