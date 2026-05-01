«Мы уничтожаем россиян еще до подхода к линии» 1.05.2026, 13:22

Такая ситуация наблюдается по всей линии фронта в Украине.

Российские оккупанты хотели бы изменить ситуацию на фронте и осуществить оперативный прорыв, однако ресурсов для этого у них нет. Захватчики не могут пройти «килл-зону», в которой их уничтожают. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 1 мая.

Чтобы выйти на передовые позиции и провести штурмы, россиянам следует пройти «килл-зону2 протяженностью до 20 км, пояснил обозреватель.

«Российские оккупанты хотели бы изменить ситуацию и осуществить оперативный прорыв, но у них это не получается. И пока не видно, за счет чего это могло бы у них получиться. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин говорил о том, что мы пытаемся предотвратить накопление противника, то есть мы их уничтожаем в «килл-зонах». Это означает, что противник пытается подойти к линии боевого соприкосновения, чтобы просто перейти в атаку, перейти в штурмы, а мы их уничтожаем еще до подхода. То есть просто для того, чтобы пройти и начать штурм, нужно преодолеть «килл-зону», а она может протянуться на расстояние 10-15 км, до 20 км», — отметил Попович.

Такая ситуация наблюдается по всей линии фронта, уточнил он.

«Противник действует малыми пехотными группами, пытается осуществлять давление, но эти дроновые «килл-зоны», которые есть в ту и другую сторону от линии боевого соприкосновения, мешают это сделать», — сказал Попович.

По его мнению, фронт увяз. Если у оккупантов и есть продвижение, то лишь в тактической зоне.

«Стратегическое значение имеет ситуация, которая влияет на ход войны. Например, осуществлено крупное наступление, которое изменило ситуацию кардинально — одна из армий была вынуждена просить мира, либо это привело в будущем к ситуации, когда одна из сторон потерпела поражение, что обусловило завершение войны. Вот это стратегическое значение. А все эти продвижения — там взяли посадку плюс-минус 100 метров, там продвинулись на 200 метров, — это не имеет никакого стратегического значения. Это тактическое продвижение, которое дается российской армии ценой огромных потерь», — резюмировал спикер.

