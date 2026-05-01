Медведев дал «сигнал» относительно планов Кремля на Украину 7 1.05.2026, 13:35

Дмитрий Медведев

Аналитики ISW раскрыли подробности.

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным с рядом странных заявлений выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал конфликт между Россией и Западом «экзистенциальным» и подчеркнул, что продлится он на протяжении поколений.

Медведев также повторил мантру о «целях «СВО будут достигнуты» и заявил, что победа РФ в войне с Украиной позволит ей решить экономические, демографические и социальные проблемы. Что именно сказал Медведев, что на самом деле стоит за его заявлениями и возможно ли мирное соглашение с Москвой, проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Что заявил Медведев

Экс-президент РФ сделал ряд заявлений о войне России против Украины на следующий день после разговора Трампа и Путина, состоявшегося 29 апреля. «Площадкой» для этого он выбрал федеральный образовательный марафон «Знания. Первые».

В своей речи Медведев отметил преданность РФ своим военным целям в Украине и заявил, что Россия находится в конфликте с Западом, который является «вопросом существования» для Москвы и не закончится «в течение одного поколения».

В «главные геополитические соперники» России Медведев записал США.

Высказался заместитель секретаря российского Совбеза и относительно войны против Украины. Медведев мечтает о победе агрессора в этой войне, и считает, что победа принесет стабильность России и позволит ей решить свои экономические, демографические и социальные проблемы.

Также российский чиновник отверг способность Соединенных Штатов быть посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией.

«Медведев часто делал странные заявления, которые представляют более экстремальные взгляды, чем сам Кремль готов публично демонстрировать, и его формулировка этих заявлений через день после телефонного разговора Путина и Трампа, вероятно, имеет целью сделать ложные утверждения Путина о ситуации на поле боя и якобы неизбежность победы России рациональными по сравнению с заявлениями западных политиков», – подвели определенный итог аналитики.

Какие сигналы посылает Москва

В ISW считают, что заявления Медведева, вероятно, имеют целью подкрепить для россиян оправдание Кремля для продолжения войны в Украине. К таковым относится утверждение, что Соединенные Штаты являются противником, а Россия ведет экзистенциальную войну против Запада. Также российскому населению продолжают пытаться «скормить» ложь, что Россия якобы достигает и продолжит достигать всех своих военных целей.

Эти нарративы – о «целях «СВО», которые «будут достигнуты», так или иначе распространяют и другие российские топ-чиновники – с более сдержанной на фоне Медведева риторикой.

Так, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров постоянно подчеркивает необходимость устранения так называемых «коренных причин» войны в Украине – как предпосылки для долгосрочного мирного соглашения. Под этим словосочетанием Кремль маскирует свои максималистские требования к Украине. Только в апреле Лавров повторил это несколько раз, последний раз – 30 апреля.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com