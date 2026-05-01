Как в польской системе MOS подтвердить уплату госпошлины при подаче на ВНЖ? 1.05.2026, 14:06

Белорусам на заметку.

Польское Управление по делам иностранцев (UDSC) объяснило, как правильно подтвердить уплату госпошлин при подаче заявления на ВНЖ через новый модуль MOS, заработавший 27 апреля.

К заявлению на временный ВНЖ (часовы побыт), постоянный ВНЖ (сталы побыт) или карту долгосрочного резидента ЕС в системе MOS нужно приложить подтверждения:

- оплаты госпошлины (opłaty skarbowej) — в зависимости от вида документа в - размере от 340 до 640 злотых,

- оплаты за выдачу карты (100 злотых).

Важно, что это отдельные платежи — их необходимо производить на отдельные счета.

Подтверждением оплаты может быть:

- электронное подтверждение перевода (UDSC рекомендует использовать именно эту форму),

- скан подтверждения перевода,

- четкая фотография подтверждения перевода.

Оплату нельзя произвести в системе MOS.

Информацию о номерах банковских счетов можно найти на сайтах воеводских администраций (ужондов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com