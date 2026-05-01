Как в польской системе MOS подтвердить уплату госпошлины при подаче на ВНЖ?

  • 1.05.2026, 14:06
Белорусам на заметку.

Польское Управление по делам иностранцев (UDSC) объяснило, как правильно подтвердить уплату госпошлин при подаче заявления на ВНЖ через новый модуль MOS, заработавший 27 апреля.

К заявлению на временный ВНЖ (часовы побыт), постоянный ВНЖ (сталы побыт) или карту долгосрочного резидента ЕС в системе MOS нужно приложить подтверждения:

- оплаты госпошлины (opłaty skarbowej) — в зависимости от вида документа в - размере от 340 до 640 злотых,

- оплаты за выдачу карты (100 злотых).

Важно, что это отдельные платежи — их необходимо производить на отдельные счета.

Подтверждением оплаты может быть:

- электронное подтверждение перевода (UDSC рекомендует использовать именно эту форму),

- скан подтверждения перевода,

- четкая фотография подтверждения перевода.

Оплату нельзя произвести в системе MOS.

Информацию о номерах банковских счетов можно найти на сайтах воеводских администраций (ужондов).

