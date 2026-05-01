Как в польской системе MOS подтвердить уплату госпошлины при подаче на ВНЖ?
- 1.05.2026, 14:06
Белорусам на заметку.
Польское Управление по делам иностранцев (UDSC) объяснило, как правильно подтвердить уплату госпошлин при подаче заявления на ВНЖ через новый модуль MOS, заработавший 27 апреля.
К заявлению на временный ВНЖ (часовы побыт), постоянный ВНЖ (сталы побыт) или карту долгосрочного резидента ЕС в системе MOS нужно приложить подтверждения:
- оплаты госпошлины (opłaty skarbowej) — в зависимости от вида документа в - размере от 340 до 640 злотых,
- оплаты за выдачу карты (100 злотых).
Важно, что это отдельные платежи — их необходимо производить на отдельные счета.
Подтверждением оплаты может быть:
- электронное подтверждение перевода (UDSC рекомендует использовать именно эту форму),
- скан подтверждения перевода,
- четкая фотография подтверждения перевода.
Оплату нельзя произвести в системе MOS.
Информацию о номерах банковских счетов можно найти на сайтах воеводских администраций (ужондов).