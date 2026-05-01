Трамп не хочет носить бронежилет по эстетическим соображениям

  • 1.05.2026, 14:14
Дональд Трамп

Безопасность или внешний вид?

Президенту США Дональду Трампу корреспондентка News Nation Либби Дин задала вопрос — задумывается ли он о том, чтобы носить бронежилет, пишет Bild.

«Я не знаю, выдержу ли выглядеть на 20 фунтов тяжелее», — ответил Трамп. «Эти парни выглядят так хорошо», — добавил он под смех, явно имея в виду агентов Секретной службы, которые его охраняют — в пуленепробиваемых жилетах!

Затем президент ответил уже всерьёз: «Я думаю, это то, о чём можно подумать». У Трампа, однако, есть не только эстетические сомнения. Он не хотел бы носить жилет, «потому что это означает уступку плохому элементу» — очевидно, имеется в виду уступка тем, кто его ненавидит настолько, что готов попытаться убить.

Вечером 25 апреля учитель Коул Томас Аллен хотел совершить покушение на Трампа во время приёма Ассоциации корреспондентов в отеле Hilton в Вашингтоне. Этот инцидент вызвал дискуссии о мерах безопасности на мероприятиях с участием президента. При этом Один сотрудник Секретной службы был ранен нападавшим, но его спас бронежилет.

За последние два года Трамп пережил три покушения: в июле 2024 года в штате Пенсильвания мужчина стрелял в него, и пуля задела Трампа по уху. В сентябре 2024 года другой человек пытался застрелить его во время игры в гольф во Флориде; нападавший приговорён к пожизненному заключению. Теперь Трамп избежал третьего покушения.

КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко