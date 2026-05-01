Мэр Перми посоветовал жителям «терпеть» после «нефтяных дождей» и пожара на НПЗ 4 1.05.2026, 15:10

Эдуард Соснин

Небо города заволокло смогом.

Мэр Перми Эдуард Соснин пожелал жителям «терпения» и «веры» после того, как город дважды был атакован беспилотниками, в результате чего загорелись нефтезаводы и резервуары «Транснефти», небо заволокло смогом и начались «нефтяные дожди», заметил The Moscow Times.

Соснин, ни разу не комментировавший ЧП, 1 мая поздравил пермяков с «Праздником весны и труда». «В этот день хочу пожелать нам всем сил, терпения и веры. Только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем пройти через все испытания. Будем едины, сплочены и по-настоящему сильны», — написал Соснин.

Губернатор Пермского Края Дмитрий Манохин сообщил во вторник, что возгорание «на территории промпредприятия» локализовано. Для его тущения в регион перебросили пожарных из трех регионов — Кировской области, Башкортостана и Удмуртии.

Он заверил, что «угрозы для жителей нет», несмотря на пролившийся в середине недели черный дождь», запах гари и дым. «Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано», — заявил Манохин.

Пермь была атакована 29 и 30 апреля. В результате загорелся НПЗ «Пермнефтеоргсинтез», 7-й по мощности в стране, а также нефтеперекачивающая станция «Траснефти» с парком нефтяных резервуаров общей вместимостью 380 тысяч кубометров. Нефтезавод накануне остановил 40% мощностей, говорили источники Reuters.

К пятнице дым от пожаров в Перми растянулся на 120 км, согласно спутниковым снимкам, опубликованным «Радио Свобода».

