ФК «Минск» подписал контракт с воспитанником «Ювентуса»

  • 1.05.2026, 15:42
28-летний сенегальский форвард Матар Дьейе — воспитанник «Ювентуса» — перешел в «Минск». Контракт подписан до конца сезона.

Об этом сообщили в социальных сетях столичного клуба. Матар будет играть под номером 9.

Он родился 10 января 1998 года в сенегальском Мбедиен. Уточняется, что ранее Дьейе выступал за «Сачилезе» (Италия), «Виченца Кальчо» (Италия), «Таршин Рэйнбоус» (Мальта), «Эсте-1920» (Италия), «Олимпик» (Донецк, Украина), «Карпаты» (Львов, Украина), «Горица» (Хорватия), «Дебрецен» (Венгрия), «Куопио» (Финляндия), «Беллинцона» (Швейцария), МАС (Марокко). Последним клубом был «Кирьят-Ям» (Израиль, Д2).

Матар Дьейе
