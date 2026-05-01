Фицо вышел на ночную смену грузчиком 1.05.2026, 11:33

Роберт Фицо

И потребовал повысить зарплату.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в канун Дня труда, 1 мая, вышел в ночную смену грузчиком в пекарне в Бановце-над-Бебравоу, сообщает Plus Jeden Den.

«Я рад, что буду работать помощником при развозке, потому что мы, скорее всего, будем доставлять выпечку в разные места здесь, по Тренчинскому краю. Если все развезем, водителю, с которым я поеду, будет немного легче», — сказал он.

Политик призвал повысить минимальный размер заработной платы и отметил, что в Словакии очень распространена ночная работа — в такое время работают около 11% всей рабочей силы.

Он также прокомментировал заявление депутата от партии «Прогрессивная Словакия» Симоны Петрик о том, что главная задача премьер-министра — не «дурачиться» одну ночь в пекарне, а обеспечить граждан работой. По его словам, в Словакии уровень безработицы достиг минимальных за всю историю показателей.

Фицо и ранее выходил в ночные смены в канун Дня трудящихся. Например, в 2024 году он проработал на заводе ZKW Slovakia sro, специализирующемся на производстве осветительных систем и электроники.

