Минск вошел в тройку городов, где россияне активнее всего бронируют жилье на майские праздники

Минск вошел в тройку городов, где россияне активнее всего бронируют жилье на майские праздники4
- 1.05.2026, 11:58
На первом месте — Казань.
Минск вошли в тройку самых популярных у россиян городов по бронированию на майские праздники, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса аренды жилья «Суточно.ру».
В компании рассказали, что на длинные выходные российские туристы «активнее всего бронируют жилье в мегаполисах и их областях, небольших городках недалеко от своего дома и городах-героях».
Лидерами по числу бронирований стали Казань, Санкт-Петербург и Минск.
Ранее телеграм-канал Минского городского агентства по госрегистрации сообщил о том, что россияне активно покупают недвижимость в Минске.
«Только за март в нашем агентстве зарегистрировано 126 объектов недвижимости на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи», — говорилось в сообщении структуры.