4
  • 1.05.2026, 11:58
Минск вошел в тройку городов, где россияне активнее всего бронируют жилье на майские праздники

На первом месте — Казань.

Минск вошли в тройку самых популярных у россиян городов по бронированию на майские праздники, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса аренды жилья «Суточно.ру».

В компании рассказали, что на длинные выходные российские туристы «активнее всего бронируют жилье в мегаполисах и их областях, небольших городках недалеко от своего дома и городах-героях».

Лидерами по числу бронирований стали Казань, Санкт-Петербург и Минск.

Ранее телеграм-канал Минского городского агентства по госрегистрации сообщил о том, что россияне активно покупают недвижимость в Минске.

«Только за март в нашем агентстве зарегистрировано 126 объектов недвижимости на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи», — говорилось в сообщении структуры.

