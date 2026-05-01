Украина перестала реагировать на звонки Трампа и Путина 1 1.05.2026, 13:13

Киев все больше делает ставку на собственные силы.

Телефонный разговор между американским лидером Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным, который ранее вызывал беспокойство в Киеве, на этот раз прошел почти незаметно. Если в 2025 году подобные контакты воспринимались как потенциальная угроза для Украины, то сейчас реакция сменилась на фактическое безразличие, пишет The New York Times.

Президент Владимир Зеленский после последнего разговора лишь поручил выяснить его содержание и не стал инициировать отдельных переговоров с Вашингтоном или консультаций с союзниками. Ранее такие шаги были стандартной практикой после контактов между США и Россией без участия Киева.

Причина изменения подхода – отсутствие результатов. За более чем год состоялось не менее одиннадцати разговоров между Трампом и Путиным, но ни один из них не приблизил завершение войны. Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережка прямо заявил: «Мы больше не обращаем особого внимания на такие призывы, потому что они не дают никаких ощутимых результатов».

Формальности без надежд

Общественные настроения также претерпели изменения. Если после выборов в США часть украинцев возлагала надежды на скорейшее завершение войны при участии Трампа, то сейчас большинство не верит в результативность таких контактов. В Киеве новости об очередных звонках между лидерами все чаще воспринимают как формальность, которая не влияет на ситуацию на фронте.

Несмотря на это, Украина не может игнорировать Соединенные Штаты как ключевого партнера. Киев сохраняет рабочие отношения с Вашингтоном и может поддерживать отдельные дипломатические инициативы, в частности краткосрочные перемирия. В то же время во власти подчеркивают: такие шаги продиктованы скорее политической целесообразностью, чем верой в реальный прорыв.

На этом фоне Украина все больше делает ставку на собственные силы – наращивает оборонное производство и продолжает удары по целям в глубине России. Показательно, что уже через несколько часов после последнего разговора Трампа и Путина украинские военные атаковали нефтяные объекты на территории РФ.

