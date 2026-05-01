Топ продуктов, содержащих наибольшее количество витамина Е 1.05.2026, 13:11

Большинство из них вполне доступны и легко вписываются в ежедневный рацион.

Растительные пищевые продукты с высоким содержанием жира являются, как правило, хорошими поставщиками витамина Е. Особенно богаты витамином Е масло пшеничных зародышей, подсолнечное масло, миндаль, орехи. Даже в цельнозерновых продуктах содержится небольшое количество витамина Е.

Об этом пишет издание Health.

Витамин Е — это жирорастворимый антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Свободные радикалы являются нестабильными молекулами, которые могут нанести вред клеткам и ДНК.

Масло зародышей пшеницы

Согласно исследованиям, в одной столовой ложке содержится около 20 мг витамина Е — это примерно 135% от суточной нормы. Этот продукт получают из зародышевой части пшеничного зерна — именно из нее развивается новое растение. Кроме того, масло зародышей пшеницы богато антиоксидантами, способствующими снижению воспалительных процессов в организме.

Использовать его для жарки не рекомендуется. Лучше добавлять в готовые блюда — поливать овощи, пасту, включать в состав смузи или салатных заправок. Хранить такое масло следует в холодильнике, чтобы оно дольше оставалось свежим.

Подсолнечное масло

В одной столовой ложке содержится около 5,6 мг витамина Е — это примерно 37% суточной потребности. По количеству этого витамина одна порция почти сопоставима с горстью миндаля.

Подсолнечное масло богато мононенасыщенными жирами. Исследования показывают, что ее употребление помогает снижать уровень «плохого» холестерина и оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.

Масло фундука

Одна столовая ложка содержит около 6,4 мг витамина Е, что соответствует примерно 43% суточной нормы. Этот продукт также является источником полезных мононенасыщенных жиров.

Семена подсолнечника

В порции 28 грамм содержится около 7,4 мг витамина Е — это примерно 49% от суточной нормы. Кроме того, семена подсолнечника богаты белоком, клетчаткой, а также содержат медь, селен, цинк и витамины группы В, но особенно ценятся именно за высокий уровень витамина Е.

Почему витамин Е так важен

Витамин Е относится к группе жирорастворимых витаминов: это означает, что он усваивается организмом только в сочетании с жирами. Витамин Е, в первую очередь, положительно влияет на состояние кожи, волос и слизистых. Также он важен в формировании мускулатуры, соединительной ткани и кровеносных сосудов. Витамин Е необходим организму для создания здоровой иммунной системы. Он защищает стены клеток от агрессивного окисления, задерживая так называемые свободные радикалы и обезвреживая их.

Суточная норма

Суточная норма витамина Е может варьироваться в зависимости от разных факторов, таких как возраст, пол, физическое состояние и другие. Однако общие рекомендации указывают, что для большинства взрослых суточная норма витамина Е составляет около 100 мг, самая высокая разовая доза — 400 мг; суточная средняя доза составляет 200 мг, самая высокая суточная доза — 1000 мг. Витамин Е в дозе 100 мг можно назначать детям от 12 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com