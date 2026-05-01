На минской Комаровке появилась молодая картошка 1.05.2026, 16:23

Сколько стоит?

Первый молодой картофель уже можно купить на Комаровском рынке в Минске. Правда, пока не белорусский, а азербайджанский. «Смартпресс» посмотрел, сколько стоит наш основной продукт и появились ли новые ягоды на сезонных прилавках.

«Скарб», «Королева Анна», «Виктор»... Сорта разные, как и цены. За 1 кг азербайджанского гостя просят 6,9 рублей. Клубни крупные и, как утверждают продавцы, очень вкусные.

Рядом белорусский картофель прошлогоднего урожая разных сортов продают по 2,5-3 рубля за 1 кг. Тоже внешне красивый и качественный, но – прошлогодний.

Весенний ассортимент овощей на рынке стандартный: морковка (1-2 рубля за 1 кг) и репчатый лук (2-3 рубля за 1 кг), белокачанная, пекинская (2-3 рубля за 1 кг) и цветная (7 рублей за 1 кг) капуста, брокколи (от 5 рублей за 1 кг), огурцы (3 -8 рублей за 1 кг), томаты (4-15 рублей за 1 кг), сладкие перцы (5-13 рублей за 1 кг), кабачки и баклажаны (6-10 рублей за 1 кг).

Что касается ягод, то помимо подорожавшей клубники (она стоит 13-14 рублей за 1 кг греческая и 25 рублей за 1 кг белорусская) отметим постепенное снижение цен на голубику. За нее все чаще просят не 100-120 рублей за 1 кг, а 65-80 рублей.

Сохраняются невысокие цены на цитрусовые (и мандарины, и апельсины продают от 3 рублей за 1 кг), яблоки (от 3 рублей за 1 кг), авокадо (от 1,5 рубля за 1 шт), сливы (от 5 рублей за 1 кг), виноград (от 2,9 рублей за 1 кг).

А еще на Комаровском рынке появилась черешня! Пока это самая дорогая ягода в продаже – 130-150 рублей за 1 кг. Ждем подешевле?

