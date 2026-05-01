Вице-канцлер Германии: Нам не нужны советы от Трампа 2 1.05.2026, 17:12

Ларс Клингбайль

Ларс Клингбайль раскритиковал стратегию президента США.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль выступил в защиту канцлера Фридриха Мерца после того, как он подвергся волне критики от американского президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет «Европейская правда», Клингбайль заявил на мероприятии по случаю Дня труда в Бергкамне, передает Die Zeit.

Вице-канцлер комментировал недавнее заявление Трампа, в котором он посоветовал главе немецкого правительства уделять больше внимания войне в Украине и ситуации в собственной стране, а не вмешиваться в операции США против Ирана.

Клингбайль резко ответил американскому президенту, заявив, что Германия не нуждается в его советах.

«Нам действительно не нужны никакие советы от Дональда Трампа сейчас. Он должен увидеть, какой беспорядок он вызвал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – сказал Клингбайль.

Вице-канцлер также раскритиковал стратегию президента США в войне против Ирана и подчеркнул, что Трамп несет ответственность за завершение конфликта.

«Думаю, он действительно считал, что это будет вопрос двух-трех дней, и тогда все будет хорошо. Теперь он несет ответственность за то, чтобы эта война в Иране быстро закончилась. Прежде всего, он должен обеспечить, чтобы бремя, вызванное его войной, не ложилось на нас, на рабочих, потребителей и экономику», – добавил чиновник.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com