Украинские бойцы уничтожили одну из самых редких САУ РФ 1.05.2026, 18:23

1,592

Таких установок у оккупантов — считанные десятки.

Украинские защитники из 151-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожили одну из новейших и самых редких артиллерийских систем противника. Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторам удалось обнаружить и нанести удар по российской колесной САУ 2С43 «Мальва».

Эта установка является первой попыткой российского ВПК создать аналог западных колесных систем, таких как французская CAESAR или шведская Archer. «Мальва» была официально передана в войска РФ только в конце 2023 - начале 2024 года, что делает ее крайне редкой целью на фронте.

По оценкам аналитиков, в распоряжении оккупантов находится лишь от 20 до 40 таких единиц.

На сегодняшний день было официально сообщено о повреждении или уничтожении лишь 3 единиц этой техники. Поражение от 151-й бригады становится четвертым подтвержденным случаем.

Ориентировочная цена одной установки составляет от 3,5 до 5 миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com