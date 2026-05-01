1 мая 2026, пятница, 19:31
Власти России запретили ввозить в страну Starlink

  • 1.05.2026, 19:16
Решение объяснили «национальной безопасностью».

Правительство страны-агрессора России запретило ввозить в страну иностранные устройства для передачи и приема радиоволн от космических объектов связи. Соответствующее постановление 29 апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин, на него обратило внимание «Радио Свобода».

Под это определение подпадают в том числе терминалы Starlink.

В документе говорится, что целью запрета является «защита национальной безопасности» России. Запрет будет действовать шесть месяцев после вступления в силу постановления.

В марте 2026 года стало известно, что российская компания «Бюро 1440», которая создает российский аналог Starlink, вывела на орбиту первые 16 серийных спутников низкоорбитальной группировки связи «Рассвет». В РФ рассчитывают, что к концу 2030 года в группировке будут 292 спутника, всего планируется вывести 383 аппарата. Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год.

Мнение

КГБ против бормашины
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
