Нефть начала дешеветь в ожидании переговоров Ирана и США
- 1.05.2026, 20:01
Инвесторы рассчитывают на компромисс.
Днем 1 мая майские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на 2% – до примерно $107 за баррель, свидетельствуют данные торгов на сайте лондонской биржи ICE Futures.
Около 14.00 нефть со сроком поставки в мае 2026-го подешевела почти до $106 за баррель, однако в течение следующих нескольких часов отыграла почти $1,5.
Как отмечает Reuters, падение стоимости вызвано новым предложением Ирана о проведении переговоров со США.
«Это предложение Ирана дало рынку надежду на то, что для Соединенных Штатов есть выход», – отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.