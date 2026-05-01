закрыть
1 мая 2026, пятница, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Могилевом Volkswagen столкнулся с лосем

1
  • 1.05.2026, 21:08
  • 1,156
Трое человек госпитализированы.

Не праздничным выдался первомай для 37-летнего жителя Бобруйска. Как сообщает канал «Милиция Могилевщины», мужчина сбил лося. Он ехал по трассе Р-76 «Орша- Шклов-Могилев». И в районе деревни Купелы животное перебежало водителю дорогу.

− В результате столкновения водитель и его 2 пассажира - мужчины 36 и 39 лет - были доставлены в больницу, после чего один из них отпущен домой, − говорится в релизе. − По факту ДТП проводится проверка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко