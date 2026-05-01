Под Могилевом Volkswagen столкнулся с лосем

Под Могилевом Volkswagen столкнулся с лосем1
- 1.05.2026, 21:08
Трое человек госпитализированы.
Не праздничным выдался первомай для 37-летнего жителя Бобруйска. Как сообщает канал «Милиция Могилевщины», мужчина сбил лося. Он ехал по трассе Р-76 «Орша- Шклов-Могилев». И в районе деревни Купелы животное перебежало водителю дорогу.
− В результате столкновения водитель и его 2 пассажира - мужчины 36 и 39 лет - были доставлены в больницу, после чего один из них отпущен домой, − говорится в релизе. − По факту ДТП проводится проверка.