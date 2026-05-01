«Ребенку можно вот этим наесться?»: Минчанка возмутилась школьным обедом дочки
- 1.05.2026, 20:17
Ролик собрал сотни комментариев.
Дочь Ольги учится в 5-м классе одной из минских школ. На днях девочка принесла домой остатки обеда, который им дали в учебном заведении. Это была тортилья с начинкой. Мать показала блюдо в TikTok и задалась вопросом: «Ребенку этим можно наесться?» Сотни людей решили высказаться — многие с претензией к самой Ольге, пишет «Зеркало».
Ольга не называет номер школы дочери, но судя по ее ответам под постом, речь идет об учебном заведении Октябрьского района Минска.
В тот день школьникам давали две тортильи и чай. Исходя из меню, которое опубликовала минчанка, вес одной такой тортильи — 80 граммов.
— Очень сухая. Просто пустой лаваш, — разворачивая тортилью, говорит Ольга и задается вопросом. — Ребенку можно вот этим наесться?
Женщина отмечает, что начинка сделана из сыра и колбасы, «просто ее почти нет, только в центре смазано».
— На вкус, в принципе, неплохо, — пробует обед дочки минчанка. — Но по мне, словно ешь просто сухой лаваш.
В обсуждениях пользователи уточняли, как долго дочь держала тортилью в рюкзаке. Минчанка ответила — час. Также интересовались, сколько семья платит в месяц за питание.
— 100 рублей, — написала Ольга.
За два дня ролик посмотрели более 210 тысяч раз. Под ним свыше 500 комментариев. В них немало пользователей упрекнули Ольгу. Вот их мнения:
«Вы должны были обратиться к директору. И получить ответ, а потом возмущаться!»
«Отнесите, где дали. Не накаляйте обстановку, живите, самое главное, в тишине, а остальное все ерунда. Телефон для того, чтобы звонить, а не собирать сплетни».
«В школе надо и озвучить, у заведующего столовой, завхоза, директора, а не в TikTok».
«Интересно, чем вы дома кормите своего ребенка?».
«А вы хотите, чтобы в школьном питании давали марципаны, перепелок, трюфели в соусе? Переводите в платную школу. Соглашусь только в том, что нет в еде специй никаких и [вкус] зависит от повара. Школа и шеф-повар меню не составляют, а бухгалтерия КШП (Комбинат школьного питания. — Прим. ред.)».
«Очень странно. Это лепешка куплена в буфете и пролежала в сумке несколько дней. В минских школах кормят хорошо».
«Почему бы не выяснить это, придя в школу? Обязательно нужно в TikTok выложить?! Цель этого видео непонятна… Как всегда, нужны лайки — ответ прост».
«А вы не рассматриваете вариант, что ваш ребенок съел половину начинки? Я технолог ОП (общественного питания. — Прим. ред.), зная, какой контроль у нас в школьных столовых, на 100% уверена, что ни одна заведующая себя так подставлять не будет, у нас везде разработаны хорошие рецептуры, регулярно мониторится, как дети это все едят, сколько выкидывается и так далее».
Немало родителей похвастались, что их детей в школах кормят хорошо:
«Ну не знаю, у нас все в школе нормально [кормят], и очень много начинки».
«Моя дочь сказала, что очень вкусные лепешки».
«Лаваш имеет свойство быть сухим, когда его держат открытым, как вы. А детям, уверена, давали теплый. Да, начинки мало, но сыр и колбаса внутри есть. Дети любят такое, один лаваш ваш ребенок съел, значит, понравилось».
«Мой ребенок учится в четвертом классе средней школы Минска. Всегда говорит, что кормят, как в ресторане. Детям очень нравится новое меню».
Одна из мам даже выложила тортильи, которые в один из дней давали ее ребенку в школе.
Нашлись и те, кто поддержал Ольгу:
«Мой сын такую же принес домой показать. Он не ел этот сухарь (по-другому не назвать)».
«У нас тоже этот обед, и тоже мало начинки».
«Мой сын каждый раз говорит, что зря плачу за еду в школе, так как невкусно и [он] практически ничего там не ест. Я, кстати, однажды пришла на встречу с учителем и зашла в столовую пообедать. Все выглядело вкусно, по факту невкусно».
«Родители платят деньги, имеют право озвучить [проблему]».
В комментариях Ольга также написала, что Комбинат школьного питания уже в курсе ситуации.
— С КШП уже все решили, — отметила она и объяснила, что ролик выкладывала не для лайков. — Не нужны мне лайки, решила поделиться с людьми, не всегда так [кормят], а тут меня просто возмутило. Бывает вкусно, и даже очень. А бывает и холодное, невкусное, сырое…