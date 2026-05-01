1 мая 2026, пятница, 20:49
В Минске резко выросло число убыточных предприятий

4
  • 1.05.2026, 19:39
  • 1,016
В минусе — более трети компаний.

Thinktanks проанализировал данные Белстата за январь-февраль 2026 года и составил рейтинг регионов. Главной тенденцией начала года стал рост доли убыточных компаний абсолютно во всех областях страны.

Лидер по доле убыточных предприятий — город Минск

Удельный вес убыточных организаций в Минске достиг 36.0% (против 30.8% годом ранее).

Второе место по доле убыточных предприятий занимает Минская область с показателем 30.8%.

Однако, несмотря на падение финансовых результатов, регион все еще удерживает самую высокую рентабельность продаж в стране (8.0%), а средний убыток на предприятие здесь немного сократился и составил 582.9 тыс. рублей.

Третью строчку делят Брестская и Гродненская области, где доля убыточных организаций составила по 30.6%.

Следом идет Могилевская область, где доля убыточных организаций выросла с 22.7% до 29.5%.

Предприятия Витебской и Гомельской области вышли из убытков

В Гомельской области доля убыточных организаций выросла с 17.5% до 28.7%.

Самым благополучным регионом Беларуси по итогам первых двух месяцев стала Витебская область. Здесь зафиксирован самый низкий в стране удельный вес убыточных предприятий, который составил 23.7%.

