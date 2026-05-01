Трамп исключил помощь Украине из оборонного бюджета США 6 1.05.2026, 18:42

1,822

В проекте на 2027 год для Киева нет средств.

Администрация президента США Дональда Трампа не включила финансирование военной помощи Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год, сообщает The Moscow Times. Об этом стало известно на слушаниях в Комитете Сената США по вооружённым силам, где сенаторы напрямую спросили представителей Пентагона, верно ли они поняли, что бюджетный запрос не предусматривает средств для USAI. «Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI», — ответил исполняющий обязанности финансового руководителя Министерства войны США Джулс Херст.

При этом общий объём запрашиваемых оборонных расходов Соединённых Штатов на 2027 год составляет около 1,5 трлн долларов — это рекордный показатель, на 50% превышающий текущий уровень. Окончательное решение по бюджету остаётся за Конгрессом, который может внести изменения в документ. Итоговая версия ожидается осенью — до 1 октября, начала нового финансового года.

Программа USAI действует с 2016 года и является одним из главных каналов военной поддержки Киева, позволяя Пентагону размещать заказы на вооружение и технику для ВСУ напрямую у производителей.

Военная поддержка Украины со стороны США начала наращиваться после российской агрессии 2014 года. После полномасштабного вторжения общий объём помощи Украине по разным программам превысил 60 млрд долларов. Однако с возвращением Трампа в Белый дом в 2025 году выделение новых пакетов фактически прекратилось (продолжались только поставки по ранее одобренным при Джо Байдене ассигнованиям). Под давлением демократов в бюджеты на 2025 и 2026 годы удалось включить лишь символические суммы — несколько сотен миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com