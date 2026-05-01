Кого в Беларуси больше: мужчин или женщин?
- 1.05.2026, 17:24
Средний возраст населения — 42,2 года.
На 1 января текущего года население Беларуси составляло 9 056,1 тыс. человек, говорит Белстат.
Городское население (7 157,3 тыс. человек) значительно преобладает над сельскими жителями (1 898,8 тыс. человек).
В Беларуси женщин больше, чем мужчин: на 1 января 2026 г. – 4 881,5 тыс. и 4 174,6 тыс. соответственно.
Разница в пользу женщин соответствует устойчивой демографической тенденции, которая сохраняется в Беларуси уже не первый год.
Средний возраст населения — 42,2 года на начало 2026:
- мужчины – 39,4;
- женщины – 44,6.