Кого в Беларуси больше: мужчин или женщин?

Средний возраст населения — 42,2 года.

На 1 января текущего года население Беларуси составляло 9 056,1 тыс. человек, говорит Белстат.

Городское население (7 157,3 тыс. человек) значительно преобладает над сельскими жителями (1 898,8 тыс. человек).

В Беларуси женщин больше, чем мужчин: на 1 января 2026 г. – 4 881,5 тыс. и 4 174,6 тыс. соответственно.

Разница в пользу женщин соответствует устойчивой демографической тенденции, которая сохраняется в Беларуси уже не первый год.

Средний возраст населения — 42,2 года на начало 2026:

- мужчины – 39,4;

- женщины – 44,6.

