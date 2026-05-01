1 мая 2026, пятница, 16:18
Стало известно, когда летняя погода придет в Беларусь

  • 1.05.2026, 15:25
Фото: Charter97.org

В стране резко потеплеет до +25.

После апрельской холодной и ветреной погоды с заморозками в первые майские выходные ожидается резкое потепление, а в отдельных районах Беларуси столбик термометра поднимется до 25-27 градусов, сообщает pogoda.by.

В субботу, 2 мая, в Беларусь поступит теплая воздушная масса из Западной Европы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью обещают +1 +7, но по юго-восточной половине еще будут заморозки от 0 до -2. Днем прогнозируют от +15 по востоку до +25 по западу.

В воскресенье и понедельник, 3-4 мая, будет еще теплее. Причем, без дождей. В ночь на 3 мая воздух прогреется от +3 до +9, а днем белорусов ждет летняя погода: +19 до +26. 4 мая температура воздуха ночью будет от +5 до +12, а днем прогнозируют настоящее лето: от +22 до +27.

