СМИ: США завершили планирование «хирургических операций» против Ирана 1.05.2026, 15:36

Вашингтон всерьез рассматривает сценарий прямого столкновения.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь приближается к критической точке. Согласно последним данным, администрация Дональда Трампа завершила подготовку планов по проведению высокоточных военных операций против стратегических объектов Ирана, пишет cursorinfo.co.il.

Как сообщают источники, Вашингтон всерьез рассматривает сценарий прямого столкновения, несмотря на опасения по поводу масштабных региональных последствий.

Подготовка в Белом доме и предупреждения сенаторов

Информационный фон вокруг возможной атаки накалился после заявлений лидера демократов, сенатора Ричарда Блументаля. В интервью каналу CNN он подчеркнул, что вероятность военного столкновения с Исламской pеспубликой сегодня является «весьма реальной возможностью и наиболее вероятным следующим шагом». По словам сенатора, его выводы основаны на закрытых брифингах, свидетельствующих о том, что руководство силовых структур США давно прорабатывало подобные меры.

Блументаль выразил серьезную тревогу по поводу безопасности американских граждан, отметив, что прямая конфронтация может обернуться «многими жертвами» и вызвать неконтролируемую цепную реакцию во всем регионе.

Детали военных планов

Издание Axios раскрыло подробности недавнего совещания в Белом доме, на котором военное руководство представило президенту Трампу конкретные сценарии действий. В ходе 45-минутного доклада командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кин изложили стратегию «точечных ударов».

«В ходе встречи были представлены текущие планы по нанесению ударов по стратегически важным иранским объектам в ответ на недавние действия Тегерана, с упором на точные «точечные удары», призванные минимизировать ущерб на периферии и обеспечить эффективное сдерживание».

Экономическое давление и морская блокада

Помимо чисто военных мер, Вашингтон планирует усилить экономическую изоляцию Ирана. Согласно информации Politico, президент Трамп инициировал разработку плана по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе. Эта стратегия предусматривает:

Ужесточение блокады ключевых иранских портов.

Координацию действий с региональными и международными союзниками.

Введение жестких санкций для принуждения Тегерана к прекращению провокаций на море.

В администрации подчеркивают, что обеспечение безопасности мировых цепочек поставок энергоносителей на данный момент является безусловным приоритетом.

Текущий статус готовности

Несмотря на официальное прекращение огня, режим повышенной боевой готовности в регионе сохраняется. В Белом доме подчеркивают, что дипломатические договоренности не ограничивают право США реагировать на возникающие угрозы.

