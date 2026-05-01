«Россия стала вассалом Китая» 1.05.2026, 16:11

Зависимость Кремля от импорта технологий через КНР достигла 90%.

Зависимость России от импорта попавших под санкции технологий через Китай достигла 90%, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с статистикой источники.

По их данным, несмотря на заявленные программы импортозамещения, по сравнению с прошлым годом (80%) уровень зависимости даже вырос. Причиной стало усиление санкций ЕС, перекрывшее остававшиеся каналы поставок с Запада, отмечает The Moscow Times.

В ЕС прекрасно знают о роли Китая, который снабжает Кремль технологиями двойного назначения и даже спутниковой разведкой для войны, но опасаются вводить против него санкций из-за возможных ответных мер, сказали источники агентства.

Несмотря на заявления Путина о движении к технологическому суверенитету, разрыв с Западом привел к тому, что Россия стала «вассалом Китая», отмечает Элина Рыбакова, экономист Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне.

Значение КНР для российской торговли сейчас настолько несбалансированно велико, что Пекин оказывает огромное влияние на Москву, говорила Рыбакова в интервью Deutsche Welle: «Китай является крупнейшим торговым партнером России, тогда как на РФ приходится лишь небольшая доля китайского экспорта».

По данным Института Гайдара, в прошлом году Китай закупил 27% всех товаров, что Россия вывезла на внешние рынки, и обеспечил 36% поставок импорта в РФ. Однако доля российского рынка в китайском экспорте сократилась с 3,2% до 2,7% — уровня Мексики, который более чем в 5 раз ниже, чем у США.

Из-за западных санкций Москва все больше зависит от Пекина в плане поставок высокотехнологичных товаров и продукции обрабатывающей промышленности, поясняет эксперт центра Bruegel Жолт Дарваш: «Россия — большая страна, но у нее нет возможностей для самообеспечения. Поэтому она вынуждена получать эти товары откуда-то еще. И этим поставщиком все чаще становится Китай».

Рыбакова указывает на то, что Китай не только продает России свою продукцию, но и помогает облегчить закупк западных товаров. В первую очередь речь идет о продукции двойного назначения, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Объемы взаимной российско-китайской торговли в 2025 году впервые с начала войны сократились — на 6,5%, до 1,63 трлн юаней ($234 млрд). В минусе оказались как поставки китайских товаров в Россию (на 3,4% за год), так и российский экспорт в КНР (на 9,9%). Спад российско-китайской торговли вызвал обеспокоенность в Кремле, рассказывали в августе близкие к правительству источники Reuters. По их словам, в ходе визита в Пекин Путин намеревался просить Си Цзиньпина не снижать торговые обороты, от которых критически зависит российская экономика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com