«Операция Ы» против Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

9.05.2025, 9:24

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Прям чувствуется перо китайских товарищей.

«Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН»,— сказано в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина после семичасовых переговоров в Кремле.

Подчеркивается, что стороны «поддерживают все усилия, способствующие установлению мира», Москва «позитивно» оценивает «непредвзятую позицию» Пекина и т.п.

Ссылка на растоптанный в очередной раз 24 февраля «устав ООН», конечно, отдельно доставляет.

Понятно, зачем приехавший на 9 мая в Москву китайский вассал подыгрывает вляпавшемуся кремлевскому «великому геополитику».

Пекину выгодна «операция Ы», которая:

ослабевает Россию, делая ее еще более зависимой от КНР, особенно в условиях санкций и гиперрасходов Москвы на вооружение;

отвлекает США, а, главное, дополнительно раскалывает Запад по вопросу поддержки Украины после прихода «изоляциониста» Трампа и его торговых войн, в частности, позволяя Пекину еще сильнее укрепиться на рынке ЕС,

дает возможность КНР подзаработать на чужой войне, торгуя с обеими сторонами;

помогает укрепиться в Тихо-Океанском регионе, втянув и там РФ против «американского блока» (США, Япония, Австралия) в поддержку собственных «геополитических хотелок» вокруг Тайваня и проч.

Так, в качестве «алаверды» в том же документе Путин подписался под многочисленными китайскими претензиями к США. В частности, под обвинениями:

в усилении партнерства

АУКУС (США–Великобритания–Австралия) «по созданию военной инфраструктуры двух ядерных государств, обеспечивающей деятельность их ядерных сил, на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана»;

в создании рисков «крайне дестабилизирующей экспансии существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств»;

в «гегемонистском стремлении создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам»;

в реализации планов Трампа по построению масштабной системы ПВО «Золотой купол», которые носят «глубоко дестабилизирующий характер» и «означают полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности». Что приведет к «существенному укреплению арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства».

Прям чувствуется перо китайских товарищей.

А завтра 9 мая товарищ Си прикрепит к этому письму для Трампа фоточку с парада, который он будет принимать с Путиным на Красной площадки - «это наша корова и мы ее доим». «Операция Z» в этом смысле окончательно становится частью геополитической китайской экспансии против Запада (США и ЕС) ценой чужой крови - украинских, российских и даже северокорейских солдат.

Но ведь главное же - включили на радость Кремлю в заявление пункт о «необходимости устранить первопричины конфликта», о чем Путин, Лавров и прочие продолжают уже талдычить более трех лет.

Проблема в том, что это невозможно. Ни в путинском представлении (учитывая, что объявленная им «демилитаризация», «денацификация» и прочая «десатанизация» соседей с грохотом провалились).

Ни в реальности. Ведь чтобы увидеть главную первопричину катастрофы 24 февраля «великому геостратегу» придется посмотреть в зеркало и устранить ее самому, для начала просто уйдя в отставку и оставив в покое и Россию, и Украину, а вместе с ними и половину мира, у которого и без него проблем полно. Но это, к несчастью, утопия.

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