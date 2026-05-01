Самый дешевый электромобиль VW показали во всех подробностях 1.05.2026, 9:55

На новинку возлагают большие надежды.

Новая бюджетная модель Volkswagen ID.Polo 2027 года дебютировала как долгожданный автомобиль. Самый дешевый электрокар компании подробно показали на новых официальных фото после премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что бюджетник VW Polo всегда был очень популярной моделью. Новинка должна повторить судьбу предшественника, поэтому на этот EV возлагают большие надежды.

Бюджетный электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Новый VW ID.Polo 2027 года с ценой от 24 995 евро получился небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе – новая платформа MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Мощность и запас хода Volkswagen ID.Polo 2027:

116 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

135 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

211 л.с., батарея 52 кВтч, запас хода 450 км;

Volkswagen ID.Polo GTI предложит 233 л.с., но дебютирует позже.

Кая Каллас: Наша цель - подтолкнуть Кремль к реальным переговорам

Но просить Москву о них не стоит.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас посоветовала европейским лидерам не ставить себя в уязвимое положение, заявив, что они не должны «унижаться», умоляя Москву о переговорах, пишет (Politico https://www.politico.eu/article/dont-beg-russia-moscow-eu-top-diplomat-warns/).

«До сих пор мы видели, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны позориться, будучи инициаторами переговоров. Знаете, мы умоляем вас поговорить с нами», - сказала Каллас после встречи министров стран Северной Европы и Балтии.

Вместо этого, по словам Каллас, цель должна заключаться в том, чтобы избавить Кремль «от притворства в переговорах и подтолкнуть к реальным переговорам».

Издание отметило, что ее заявление прозвучало на фоне усиления давления ЕС на Москву по нескольким направлениям. В частности, лидеры наконец-то разблокировали кредит на сумму 90 млрд евро для Украины, а также одобрили 20-й пакет санкций, направленный против российских банков. Издание считает, что эти действия были призваны показать, что Европа по-прежнему способна действовать решительно и поддерживать Украину.

