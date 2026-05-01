1 мая 2026, пятница, 11:39
Кая Каллас: Наша цель - подтолкнуть Кремль к реальным переговорам

  • 1.05.2026, 10:05
Но просить Москву о них не стоит.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас посоветовала европейским лидерам не ставить себя в уязвимое положение, заявив, что они не должны «унижаться», умоляя Москву о переговорах, пишет Politico.

«До сих пор мы видели, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге. Мы не должны позориться, будучи инициаторами переговоров. Знаете, мы умоляем вас поговорить с нами», - сказала Каллас после встречи министров стран Северной Европы и Балтии.

Вместо этого, по словам Каллас, цель должна заключаться в том, чтобы избавить Кремль «от притворства в переговорах и подтолкнуть к реальным переговорам».

Издание отметило, что ее заявление прозвучало на фоне усиления давления ЕС на Москву по нескольким направлениям. В частности, лидеры наконец-то разблокировали кредит на сумму 90 млрд евро для Украины, а также одобрили 20-й пакет санкций, направленный против российских банков. Издание считает, что эти действия были призваны показать, что Европа по-прежнему способна действовать решительно и поддерживать Украину.

