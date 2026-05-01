Российские войска столкнулись с критической нехваткой катеров 2 1.05.2026, 8:48

И не смогут наступать в Херсонской области.

Российские оккупанты в дельте Днепра в Херсонской области испытывают критическую нехватку катеров, из-за чего вражеская армия не имеет возможности наступать.

Те оккупанты, которые застряли на островах, фактически отрезаны от остальных, сообщило украинское партизанское движение «Атеш».

«ВС РФ не могут наступать в дельте Днепра на Херсонщине из-за критической нехватки катеров», — говорится в сообщении.

В «Атеш» уточнили, что их агент из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ доложил о нарастающем кризисе с плавсредствами.

По его словам, на островах дельты Днепра возле Херсона скоростных катеров почти не осталось, ведь украинские дроны методично выбивают их один за другим, а пополнения нет.

«Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле — катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея», — отметил агент «Атеш».

Партизаны подчеркнули, что таким образом острова остаются отрезанными для россиян.

«Переброска личного состава и боеприпасов через проливы превратилась в ежедневный риск без страховки — ни прикрытия, ни резерва. Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями», — отметили в «Атеш».

Там также добавили, что часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые российское командование не афиширует, списывая на износ и плохое обслуживание, что также уменьшает их количество на балансе вражеской армии.

