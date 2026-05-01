Российские войска столкнулись с критической нехваткой катеров

Российские войска столкнулись с критической нехваткой катеров

И не смогут наступать в Херсонской области.

Российские оккупанты в дельте Днепра в Херсонской области испытывают критическую нехватку катеров, из-за чего вражеская армия не имеет возможности наступать.

Те оккупанты, которые застряли на островах, фактически отрезаны от остальных, сообщило украинское партизанское движение «Атеш».

«ВС РФ не могут наступать в дельте Днепра на Херсонщине из-за критической нехватки катеров», — говорится в сообщении.

В «Атеш» уточнили, что их агент из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ доложил о нарастающем кризисе с плавсредствами.

По его словам, на островах дельты Днепра возле Херсона скоростных катеров почти не осталось, ведь украинские дроны методично выбивают их один за другим, а пополнения нет.

«Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле — катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея», — отметил агент «Атеш».

Партизаны подчеркнули, что таким образом острова остаются отрезанными для россиян.

«Переброска личного состава и боеприпасов через проливы превратилась в ежедневный риск без страховки — ни прикрытия, ни резерва. Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями», — отметили в «Атеш».

Там также добавили, что часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые российское командование не афиширует, списывая на износ и плохое обслуживание, что также уменьшает их количество на балансе вражеской армии.

популярное за неделю

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко