Российские войска столкнулись с критической нехваткой катеров

Российские войска столкнулись с критической нехваткой катеров2
- 1.05.2026, 8:48
И не смогут наступать в Херсонской области.
Российские оккупанты в дельте Днепра в Херсонской области испытывают критическую нехватку катеров, из-за чего вражеская армия не имеет возможности наступать.
Те оккупанты, которые застряли на островах, фактически отрезаны от остальных, сообщило украинское партизанское движение «Атеш».
«ВС РФ не могут наступать в дельте Днепра на Херсонщине из-за критической нехватки катеров», — говорится в сообщении.
В «Атеш» уточнили, что их агент из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ доложил о нарастающем кризисе с плавсредствами.
По его словам, на островах дельты Днепра возле Херсона скоростных катеров почти не осталось, ведь украинские дроны методично выбивают их один за другим, а пополнения нет.
«Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле — катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея», — отметил агент «Атеш».
Партизаны подчеркнули, что таким образом острова остаются отрезанными для россиян.
«Переброска личного состава и боеприпасов через проливы превратилась в ежедневный риск без страховки — ни прикрытия, ни резерва. Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями», — отметили в «Атеш».
Там также добавили, что часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые российское командование не афиширует, списывая на износ и плохое обслуживание, что также уменьшает их количество на балансе вражеской армии.