В Свислочи пропагандисты «подставили» местного главу района 1.05.2026, 8:40

Хотели пропиарить, но вышло наоборот.

Пост Свислочской газеты о прогулке председателя райисполкома по улицам города вызвал совершенно не ту реакцию у пользователей соцсети, на которую рассчитывали авторы публикации, обратило внимание BGmedia.

Редакция районной газеты разместила в социальной сети Threads публикацию о председателе Свислочского райисполкома Андрее Грицкевиче.

Фотография, где глава района идет рядом с пожилой женщиной, сопровождалась подписью: «Где еще можно увидеть председателя райисполкома, который идет по городу с простыми жителями и решает их вопросы? Просто Свислочь. Просто Андрей Грицкевич».

Пользователи мгновенно зацепились за формулировку о «простых жителях». Кроме того, комментаторы задались вопросом, а зачем вообще делать событие из обычной прогулки чиновника по городу.

«А кто такой председатель исполкома, чтоб ему не пройтись с простыми жителями? Он сложный очень?»

«Наверное, буквально везде, где чиновники не поставили себя на трон».

«Постыдились бы такие посты выкладывать. Это норма».

«Чиновник — такой же гражданин. Он просто выполняет работу, за которую ему платят».

Отдельное раздражение вызвала фраза «идет с простыми жителями». Люди называли ее «гадкой» и «гнусной», спрашивая: председатель по умолчанию к «простым» не относится?

Внимательные зрители заметили, что женщина на фото явно не желает участвовать в «пиар-кампании» чиновника. Фото также стало поводом для шуток.

«А бабушка знает, что на нее уже благодать снизошла?»

«Она же убегает!»

«Бабушка вроде ускоряет шаг».

Некоторые иронизировали над «случайно оказавшимися рядом журналистами с камерами». А кто-то заметил ботов в комментариях.

Часть пользователей напомнила: решать вопросы жителей — прямая обязанность председателя райисполкома. А другие сравнивали ситуацию с соседними странами.

«Скиньте фото, как литовские или польские чиновники ходят по городу и решают вопросы — это там обычная практика».

