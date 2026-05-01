Трамп решил отменить пошлины на шотландский виски после визита короля Британии 1.05.2026, 7:59

Дональд Трамп

Стало известно о реакции в Букингемском дворце.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил некоторые пошлины на виски после визита короля Британии Карла III, что является крупной торговой уступкой для Лондона.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я отменю тарифы и ограничения на виски, связанные с возможность Шотландии сотрудничать с Содружеством Кентукки в производстве виски и бурбона - двух очень важных отраслей промышленности в Шотландии и Кентукки», - написал Трамп в соцсетях.

Хотя подробности пока неизвестны, позже президент во время общения с журналистами заявил, что уже снял «все ограничения, чтобы Шотландия и Кентукки могли снова начать сотрудничество». Трамп подчеркнул, что сделал это «в честь короля и королевы, которые только что уехали».

В Букингемском дворце уже отреагировали и сообщили, что король Карл III был проинформирован о «теплом жесте президента Трампа и выражает ему благодарность за решение», которое существенно повлияет на «британскую индустрию виски и средства к существованию, которые она обеспечивает». Поясним, что Шотландия является частью Соедненного королевства.

«Его величество поднимет бокал за внимательность и щедрое гостеприимство президента, когда тот покинет США после весьма приятного государственного визита, который их величества провели вместе в этот особый юбилейный год», - добавили в Букингемском дворце.

Как пишет Bloomberg, пошлины на шотландский виски стали одним из главных спорных моментов между США и Британией.

Ранее Великобритания утверждала, что отмена пошлин пойдет на пользу американской индустрии бурбона, поскольку она экспортирует использованные бочки производителям шотландского виски. Причем именно на этот торговый обмен сослался у себя в соцсетях.

Этот шаг является победой для Лондона, поскольку он стремится подтвердить «особые отношения» в момент, когда связи между США и Британией упали до одного из самых низких уровней за последние десятилетия.

Согласно данным Ассоциации производителей шотландского виски, в 2025 году Шотландия отправила в США шотландский виски почти на 1 млрд долларов, что является ее самым ценным экспортным рынком.

