Путин панически боится покушения 9.05.2026, 19:09

На встречи с хозяином Кремля чиновникам запретили надевать наручные часы.

Федеральная служба охраны (ФСО) ужесточила требования к людям, встречающимся с Путиным. Теперь, по данным телеграм-канала «Можем объяснить», чиновникам запрещено носить наручные часы во время встречи с российским президентом.

«Телефоны нельзя давно, теперь к этим требованиям добавились и часы — как электронные, так и механические», — рассказал источник журналистов.

По его словам, новые требования стали действовать «примерно в середине апреля». Журналисты изучили кадры встреч Путина с российскими чиновниками и обнаружили, что на руках чиновников действительно нет часов.

Причем часы на встречах с правителем РФ не носят и те, кто обычно без них не появляются ни в обычной жизни, ни на публичных мероприятиях.

По словам источника журналистов, новые правила не распространяются на людей, с которыми Путин хорошо знаком. «Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается — во всяком случае, пока. Более мелким сошкам уже ничего нельзя», — утверждает он. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на недавней встрече с Путиным был в часах.

Часы во время встреч стал снимать и сам Путин. Однако на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отмечает издание, Путин, вероятно, забыл снять часы — на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах он прикрывает запястье рукой.

С чем связаны новые требования ФСО, «Можем объяснить» не уточняет, но напоминает о вышедшем в начале мая докладе европейской разведки, в котором говорилось, что Путин опасается покушения и резко усилил меры безопасности.

