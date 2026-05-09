Путин панически боится покушения
- 9.05.2026, 19:09
На встречи с хозяином Кремля чиновникам запретили надевать наручные часы.
Федеральная служба охраны (ФСО) ужесточила требования к людям, встречающимся с Путиным. Теперь, по данным телеграм-канала «Можем объяснить», чиновникам запрещено носить наручные часы во время встречи с российским президентом.
«Телефоны нельзя давно, теперь к этим требованиям добавились и часы — как электронные, так и механические», — рассказал источник журналистов.
По его словам, новые требования стали действовать «примерно в середине апреля». Журналисты изучили кадры встреч Путина с российскими чиновниками и обнаружили, что на руках чиновников действительно нет часов.
Причем часы на встречах с правителем РФ не носят и те, кто обычно без них не появляются ни в обычной жизни, ни на публичных мероприятиях.
По словам источника журналистов, новые правила не распространяются на людей, с которыми Путин хорошо знаком. «Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается — во всяком случае, пока. Более мелким сошкам уже ничего нельзя», — утверждает он. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов на недавней встрече с Путиным был в часах.
Часы во время встреч стал снимать и сам Путин. Однако на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отмечает издание, Путин, вероятно, забыл снять часы — на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах он прикрывает запястье рукой.
С чем связаны новые требования ФСО, «Можем объяснить» не уточняет, но напоминает о вышедшем в начале мая докладе европейской разведки, в котором говорилось, что Путин опасается покушения и резко усилил меры безопасности.