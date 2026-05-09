Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку 1 9.05.2026, 20:07

Петер Мадьяр

Мадьяр установил дедлайн.

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку. Это произошло сразу же на первом заседании нового парламента, сообщает Bloomberg.

В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить мужество и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.

Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.

- Пора уйти с достоинством, пока это возможно, -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.

