Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку1
- 9.05.2026, 20:07
Мадьяр установил дедлайн.
Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку. Это произошло сразу же на первом заседании нового парламента, сообщает Bloomberg.
В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить мужество и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.
Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.
- Пора уйти с достоинством, пока это возможно, -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.