9 мая 2026, суббота, 20:39
У Зеленского ответили на очередное «приглашение» к Путину в Москву

  • 9.05.2026, 20:34
Владимир Зеленский

У Офиса президента Украины однозначная позиция.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Путиным в любом месте, кроме Москвы.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

- Владимир Зеленский готов ко встрече с Путиным где угодно, но не в Москве. Потому что Москва - это столица страны-агрессора. Такой формат переговоров невозможен, - сказал Лещенко.

Отметим, что это фактически был ответ российской стороне, так как ранее сегодня помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет встречи, то пусть звонит в Москву. По словам Ушакова, Путин готов встретиться и такую встречу организуют.

