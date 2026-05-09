На большей части Беларуси отменены запреты и ограничения на посещение лесов
- 9.05.2026, 20:29
На фоне дождливой погоды на большей части Беларуси отменены запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.
Свободно ходить по лесам можно в 104 из 118 районов страны.
Полностью исключено посещение лесов в Мядельском районе Минской области, а также в одиннадцати районах Гомельской области — Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Речицком, Хойникском и Чечерском.
В Ельском и Наровлянском районах Гомельской области действуют ограничения (в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов).