На большей части Беларуси отменены запреты и ограничения на посещение лесов 9.05.2026, 20:29

На фоне дождливой погоды.

На фоне дождливой погоды на большей части Беларуси отменены запреты и ограничения на посещение лесов, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

Свободно ходить по лесам можно в 104 из 118 районов страны.

Полностью исключено посещение лесов в Мядельском районе Минской области, а также в одиннадцати районах Гомельской области — Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Речицком, Хойникском и Чечерском.

В Ельском и Наровлянском районах Гомельской области действуют ограничения (в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com