Главный комплекс Путина дал о себе знать3
- 9.05.2026, 21:37
Правитель РФ пришел на встречу в особой обуви.
Правитель России Путин продолжает комплексовать по поводу своего роста. На встречу с лидером Малайзии он надел свою любимую обувь, которую уже прозвали «пынеходами», пишет «Телеграф».
Видео со встречи глав государств распространили российские пропагандисты. На нем Путин общается со своим малайзийским коллегой и выражает надежду в том, что отношения между странами будут развиваться. Но когда камера «отъехала» назад и сняла беседу общим планом, то в кадр попала обувь главы Кремля.
Её выделяет огромная платформа, которая по некоторым данным в сети, может «приподнимать» хозяина Кремля до 10 сантиметров. Путин настолько часто их обувает, что эта обувь имеет собственное прозвище «пынеходы» или «лифт-обувь».
По некоторым данным рост Путина может находиться в пределах 152-168 сантиметров.