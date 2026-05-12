Белорусы слетали в Японию и удивились ценам 1 12.05.2026, 17:27

Они рассказали, как сэкономить на еде, жилье и транспорте

Семейная пара минчан слетала в отпуск в Японию и развенчала миф о ее дороговизне. Пока авиабилеты «кусаются», внутренний рынок страны радует доступными ценами на жилье и еду. MYFIN узнал про систему скидок в супермаркете и как сэкономить 70% на транспорте, используя лайфхаки японцев.

«Специально выбирали варианты, которыми пользуются местные»

В Осаку Михаил и Марина летели из Минска с двумя пересадками в Китае, в каждую сторону дорога заняла сутки. Если два года назад до Токио и обратно можно было долететь за 600−800 долларов на двоих, то сейчас авиабилеты съедают весомую часть бюджета. Минчане отдали около 1700 долларов.

Из-за падения курса иены цены в стране сейчас приятные. За 11 дней мы сменили двое апартаментов, в среднем вышло по 50 долларов за ночь, а можно найти и дешевле. Самый бюджетный вариант — капсульные отели, можно найти за 15−20 долларов, но даже там уровень сервиса запредельный. Будет идеальная чистота и порядок.

Что касается транспорта, то по Осаке выгоднее брать однодневный проездной на метро, если хочется посетить как можно больше точек. Он стоит чуть больше 5 долларов. Правда, работает не 24 часа с момента активации, а до конца календарного дня. Поэтому покупать его лучше рано утром, чтобы использовать по максимуму. Везде, где можно было ходить пешком, мы так и делали.

Для поездок в соседние города купили трехдневный проездной за 30 долларов на человека. Специально выбирали варианты, которыми пользуются местные. Многие туристы сразу берут билеты на скоростные поезда синкансэны, но они в три-четыре раза дороже. В Киото ездили на автобусах. Там это самый дешевый транспорт, хотя расстояния приличные.

Жили мы в центре Осаки, в пешей доступности от самой популярной улицы Дотонбори. Честно говоря, это место мне не очень понравилось: слишком перегружено людьми, настоящий туристический муравейник.

В магазинах за пару часов до закрытия скидка на всю готовую еду до 50%

Перед поездкой белорусы изучили систему питания в стране, чтобы есть вкусно и недорого, и стали частыми посетителями круглосуточных магазинов комбини — 7-Eleven, FamilyMart и Lawson.

Они работают без выходных и рассчитаны на доступную, но качественную еду. Например, онигири там стоит немногим больше 1 доллара. В таких магазинах можно не только перекусить, но и сделать себе смузи, намешать энергетический коктейль со льдом и витамином С. Японцы придумали их для себя: офисных клерков и всех работающих людей, которые привыкли к бешеному ритму. Парадоксально, но самым невкусным за всю поездку оказался омлет с угрем на обед в туристическом месте. Это было наше самое дорогое (отдали 30 долларов на двоих) и самое разочаровывающее блюдо. Обычно в кафе на двоих мы обедали и ужинали максимум за 15−20 долларов. Интересно, что нет понятия чаевых, люди просто работают качественно.

Отдельный плюс Японии — жизнь под землей на крупных станциях. Там полно ресторанчиков, где дешевле, чем в туристических местах. Мы брали потрясающий удон, рамен, онигири, омлеты и японский карри. Пробовали и китайский омлет с рисом — омурайс. На местных рынках тоже много готовой еды. Мы брали ее с собой в апартаменты и разогревали в микроволновке. Готовить самим в отпуске — нет уж, спасибо, лучше наслаждаться местной кухней.

Еще белорусы специально ездили в торговый центр за продуктами — в магазин, популярный у местных, а не у туристов. Суши там стоили почти как у мастеров, зато за пару часов до закрытия на них, как и на всю готовую еду, делалась скидка до 50%. Так японцы поддерживают стандарты свежести и борются с пищевыми отходами. Правда, приходить нужно заранее, ведь местные сами охотно разбирают такие наборы.

Набор из суши и онигири без скидок стоил 6−7 долларов, порция пельменей гедзе — 3−3,5 доллара, со скидкой цена выходила вообще замечательная.

«Если бы могла, привезла бы с собою унитаз»

Опытные путешественники знают, что на «обязательных» туристических аттракционах можно и нужно экономить.

В Японии полно бесплатных аналогов дорогим развлечениям. Например, в Киото вход к знаменитым красным воротам в горах (Фусими Инари) свободный. Многие синтоистские храмы тоже открыты для всех. Что касается императорских дворцов — в Осаке и других городах их много, они довольно однотипные, и зачастую бесплатной прогулки вокруг территории вполне достаточно. Внутрь пускают только по билетам.

Для любителей техники японские магазины — это отдельный вид досуга. Там можно застрять на часы.

Этажи игрушек сменяются этажами электроники. Наступает настоящее потребительское перевозбуждение. Хочется купить все, от мелочей до стиральной машины, которую, понятно, домой не увезешь. Но моя главная любовь — это японские «умные» туалеты, настоящий шедевр инженерной мысли.

В Японии они на каждом шагу, абсолютно бесплатные и идеально чистые — хоть на станциях метро, хоть в торговых центрах. Везде будет и подогрев сиденья, и полный набор функций. Унитаз бы точно привезла с собой, если бы могла.

Минчанам повезло застать цветущую сакуру. Интересно, что японцы выводят декоративные виды вишни и сливы так, чтобы они не давали плодов.

Тогда деревья красиво цветут, а потом не нужно убирать гниющие ягоды. Цветет сакура стремительно, буквально за три дня лепестки могут полностью опасть. Но чистота в Японии поддерживается маниакально. Мы сами видели, как на станциях метро люди со специальными пылесосами вычищают каждый угол. Все, что падает на землю, тут же убирается, моется и пылесосится.

4000 долларов и «послеяпонская депрессия»

В Японии легко потратить состояние на брендовые сувениры и билеты в парки, но так же легко получить эстетическое удовольствие абсолютно бесплатно. Можно уехать в горы или к побережью, чтобы просто гулять и впитывать местную эстетику. Помимо Осаки, путешественники побывали в Наре, Киото и Кобе — это все разные префектуры, но находятся совсем рядом.

Из развлечений особенно впечатлил Universal Studios, ни разу не пожалели, хоть и отдали по 60 долларов за билеты. Там есть зона Гарри Поттера, но сектор Марио показался еще более популярным и ярким. Очереди на аттракционы по полтора часа мы не выстояли, но наблюдать за посетителями было отдельным удовольствием. Японцы обожают мерчи и могут купить мантию Гарри Поттера, волшебную палочку, а на голову тут же наденут шапку Марио. Выглядит это очень забавно и мило.

Что касается покупок, то из Японии хочется везти технику. Если нужно что-то надежное и не слишком объемное, выбор электроники, аксессуаров, девайсов для красоты и массажеров там просто огромный. И в качестве можно не сомневаться. Даже сувениры и фигурки из тематических парков сделаны безупречно.

Общий бюджет поездки минчан составил около 4000 долларов. Они не особо экономили, «оторвались» на покупках и подарках. Говорят, что ощутили на себе феномен «послеяпонской депрессии» и будут собирать деньги на новый отпуск — снова в Японию.

