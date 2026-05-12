В Минске сносят частный сектор в Лошице 1 12.05.2026, 17:40

Что будет на его месте?

Минчан сносом уже не удивить. В течение последнего года в столице разбирали, кажется, все: заводы, дома и почти пароходы. К концу весны 2026-го техника добралась до тихого и бесконечно красивого уголка столицы — Лошицкого переулка, пишет Onlíner.

Лошицкий переулок — сердце так называемой Деревни ученых. Когда-то здесь и на еще нескольких расположенных рядом улицах строили дома для сотрудников Белорусского научно-исследовательского института плодоводства, овощеводства и картофелеводства. Сам институт базировался в Лошицкой усадьбе.

Всего для сотрудников института было возведено 10 домов, каждый — на две квартиры.

За долгие-долгие годы ученые и их наследники обжили выделенные сотки, превратив пустынные улочки в цветущие сады.

Спокойная жизнь обитателей частного сектора длилась до 2015 года, когда администрацией Ленинского района были озвучены планы о сносе Деревни ученых. Уже не эфемерные, как раньше, а вполне реальные. Мол, столица будет «перекраиваться» на современный лад, и частному сектору в такой локации делать нечего. На его месте должна появиться многоквартирная Лошица-5.

Жители «деревни» пытались бороться за возможность остаться в своих домах, даже подавали в суд на Мингорисполком, но, как видим, спустя 11 лет вопрос разрешился. И не так, как хотелось бы местным.

Уже несколько дней в Лошицком переулке хозяйничает спецтехника и люди с бензопилами. Рабочие сносят те самые дома на две квартиры и спиливают ароматные цветущие сады.

За тем, как меняется некогда тихая и уютная Деревня ученых, наблюдают не только пока оставшиеся в своих домах местные жители. Каждый шаг документирует на камеру смартфона 12-летний мальчик Коля. Просто из интереса. Потому что ему не все равно. Возможно, Коля вырастет и опубликует масштабный очерк об этом уголке Минска (с уникальными архивными кадрами).

А пока жужжат бензопилы, и рабочие выполняют озвученный на день план. Все — ради появления в будущем Лошицы-5. Нового и модного микрорайона, расположенного прямо возле Лошицкого парка. Вообще подготовка территории под новый микрорайон ведется с 2024-го. Именно тогда были превращены в щепки первые усадьбы.

Чего ожидать от этой локации в будущем? На месте усадеб, садов и домов для ученых появятся сразу три квартала.

Наиболее симпатичным и стильным окажется уголок, примыкающий к парку (то есть расположенный вдоль улицы Чижевских). Здесь обещают построить дома не выше 3—5 этажей. Все — по индивидуальным проектам, то есть обойдется без панелек (хотя и они могут быть симпатичными — достаточно вспомнить «Английский квартал» или застройку «Солнечного»).

С другой стороны, вдоль будущего 3-го транспортного кольца вырастут 7—8-этажные дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземными автостоянками. В южной и юго-восточной частях района на пересечении магистральных улиц разместятся несколько архитектурных акцентов высотой до 14 этажей. Архитекторы подчеркивают, что такая высота «не нарушит восприятия объектов историко-культурного наследия и впишется в охранные зоны, поскольку место расположения более высоких зданий максимально удалено от усадебно-паркового комплекса».

Всего в Лошице-5 возведут 20 жилых домов (на примерно 3130 квартир и 8 тысяч жителей), детские сады на 190 и на 230 мест, школу и поликлинику для взрослых.

В новом микрорайоне хотят «создать индивидуальные жилые комплексы с неповторимым обликом, отличимым от прилегающих микрорайонов». А также сформировать пешеходный бульвар, расположенный примерно по центру всего микрорайона и выводящий к Свислочи. Надеемся, планы, озвученные еще в 2023-м, не поменялись.

Начать всерьез осваивать площадку строители должны уже в этом году.

