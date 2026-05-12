Россияне попали в ловушку под Покровском 12.05.2026, 18:12

Украинская оборона истощает российские войска.

Российские войска не остановились даже во время так называемого «перемирия», но обвала украинской обороны не произошло. За три дня оккупанты потеряли более 2600 военных, продвинувшись лишь на считанные километры.

Каждый новый накат РФ превращается для нее в смертельную ловушку ВСУ: движение есть, но цена слишком высокая.

По оценке известного украинского военного эксперта Александра Коваленко, россияне давят почти по всей линии фронта, пытаются прощупывать позиции и создавать локальные проблемы.

- На фронте русские войска за трое суток потеряли более 2600 военных, продвинувшись только на считанные километры. Несмотря на безумное давление оккупантов на восточном фланге и под Покровском, украинская оборона продолжает истощать РОВ, превращая каждое наступление в кровавую ловушку, - пишет он.

Враг имеет только тактические продвижения, которые не превращаются в большой прорыв.

Темп продвижения российских войск остается минимальным - примерно 1–2 км в сутки. При этом потери стабильно высокие - почти по тысяче оккупантов в сутки. Бронетанковый потенциал России давно истощен, поэтому командование бросает вперед людей без прикрытия.

