Эксперт: Россия потянет Лукашенко с собой на дно 1 12.05.2026, 18:46

Вооруженные силы Украины крепнут.

Белорусский диктатор не прекращает разговоров о том, что его страна должна быть готова к войне. 11 мая Лукашенко провел совещание по вопросам технического оснащения белорусской армии. Появляется информация о том, что якобы в стране готовят госпитали. Это тревожный сигнал.

На это в разговоре с «24 Каналом» указал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, напомнив, что до полномасштабного вторжения центр готовил еженедельные аналитические материалы и говорил, что одним из элементов, который свидетельствовал о том, что Россия готовит вторжение, было оперативное развертывание полевых госпиталей.

Анализируя активность Беларуси, заявления и распоряжения Лукашенко в последнее время, Жмайло не исключает, что все это может быть призвано для осуществления ИПСО. Размышляя над тем, способна ли сегодня эта страна присоединиться к войне против Украины, он выразил убеждение, что Беларусь прекрасно понимает, какие теперь имеют возможности ВСУ, а также видит, что продвижение россиян заторможено до минимума, которого не было за время полномасштабного вторжения.

«Я не говорю, что мы переломили ситуацию, но находимся в лучшем положении, чем полгода или год назад. Об этом пишет и западная пресса, и указывают на это украинские военные. Заместитель руководителя ОПУ, бригадный генерал Павел Палиса озвучивал, что один квадратный километр стоит оккупантам более 300 жизней», – озвучил Жмайло.

Жмайло уверен, что если диктатор все же решится и попытается совершить провокацию, то в ответ может быть несколько ударов со стороны Украины в районе Гомеля, Мозыря по НПЗ и тогда экономику Беларуси ждет коллапс.

- Мы на украинско-белорусской границе держим тысячи военных, которых не можем перебросить на другие важные участки. Возможно, будет усилена работа российских ДРГ на границе. Такие случаи есть, когда российские диверсанты осуществляют вылазки на украинскую территорию, проводят минирование маршрутов наших пограничных патрулей, совершают нападение на них, – рассказал Жмайло.

Подытоживая, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества заметил, что не стоит забывать, что белорусы строят инфраструктуру, собираются разворачивать центры управления БпЛА, но вряд ли, по его мнению, дойдут до реальных агрессивных действий в сторону Украины.

Жмайло уверен, что Лукашенко осознает, что если Россия будет идти на дно, она захочет потянуть туда с собой и Беларусь.

