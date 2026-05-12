На сколько в Беларуси поднимут тарифы на услуги ЖКХ? 1 12.05.2026, 19:44

Некоторые жилищно-коммунальные услуги подорожают уже с 1 июня.

В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на отопление и горячую воду. «Зеркало» посчитало, на сколько вырастут платежи.

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — поднимут на 7,3%. С 1 июня они составят 29,2224 рубля за 1 Гкал.

К примеру, для двухкомнатной квартиры в Минске на 50 квадратов с одним зарегистрированным человеком за отопление за 1,0163 Гкал в июне нужно заплатить 29,7 рубля. Это на 2,02 рубля больше, чем сейчас.

Тарифы на эти услуги для квартир, в которых никто не зарегистрирован, подняли с 1 марта. Они примерно в пять раз выше, чем льготные, — 147,48 рубля за 1 Гкал.

Напомним, с 1 июня также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.

