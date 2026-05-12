Белорусов предупредили о новом налоговом новшестве

Белорусов предупредили о новом налоговом новшестве1
- 12.05.2026, 20:24
Кого оно касается?
С 1 мая 2026 года в Беларуси изменился порядок выдачи налоговых выписок. Как рассказали в налоговой, нововведение затрагивает как обычных граждан, так и индивидуальных предпринимателей.
Раньше предприниматели получали отдельные выписки: одну – как физическому лицу, другую – как бизнесмену. Теперь для тех, кто зарегистрирован в качестве ИП, будут выдавать единый документ.
В нем одновременно будут содержаться данные об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин) и пеней – как физлицом, так и ИП.
«В аналогичном порядке будет формироваться выписка из данных учета налоговых органов индивидуальному предпринимателю: она дополнится сведениями об исчисленных и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней физического лица», – уточнили в МНС.
Для физических лиц, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, выписка будет формироваться по-старому. Только в отношении сумм, уплаченных именно ими.
Никакой дополнительной информации о предпринимательской деятельности в документ не добавится.