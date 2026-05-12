В Беларусь идут активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы 1 12.05.2026, 19:24

Это скажется на погоде.

13 мая погодные условия в Беларуси будут определять активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди и грозы, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по западу +4..+6°С; максимальная днем +10..+16°С, по востоку +17..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

14-15 мая погодные условия на большей части территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны и 14 мая по северу сохранится влияние атмосферных фронтов.

14 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку и северу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.

15 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку республики кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +15..+22°С.

