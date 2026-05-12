В России увидели «пропаганду наркотиков» в книгах о Чебурашке, трех поросятах и Хоттабыче 2 12.05.2026, 17:47

Книги начали маркировать.

Крупнейшие российские цифровые платформы стали массово маркировать детские книги в соответствии с законом о запрете пропаганды наркотиков. В частности, в сервисах «Литрес» и Ozon такие пометки появились у книг «Крокодил Гена и Чебурашка» Эдуарда Успенского, «Три поросенка» Сергея Михалкова, «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, а также «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского, обратила внимание «Верстка», пишет The Moscow Times.

Среди зарубежных произведений предупреждение получили «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р.Р. Толкина, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и «Питер Пэн» Джеймса Мэтью Барри. Помимо «Литреса» и Ozon, маркировка встречается на платформах Ridero, «Строки» и в других сервисах. В ряде случае предупреждение содержится в аудиоверсиях произведений. Почему детские книги получают маркировку, неизвестно. Они не входят в перечень произведений, которые Российский книжный союз ранее рекомендовал помечать. В некоторых книгах, например в «Хоббите» и «Старике Хоттабыче», упоминаются волшебные зелья.

До этого гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев отмечал, что формально детские книги также могут подпадать под требования о маркировке. В «Литресе» заявили «Осторожно, новости», что предупреждения о наркотиках на детских книгах была «размещена некорректно». «В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. В настоящее время некорректные маркировки удаляются», — пояснил представитель «Литреса».

Ранее электронные сервисы также стали предупреждать об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и др. Закон о запрете пропаганды в литературе, кино, СМИ и интернете вступил в силу 1 марта 2026 года. Под пропагандой понимается «распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения». Штрафы за нарушение составляют от 2 тыс. до 1,5 млн руб.

Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». При этом издания, выпущенные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие данных требований.

